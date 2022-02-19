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«Ювентус» в дерби не смог обыграть «Торино»
Команды обменялись забитыми мячами
07:19
Фото: twitter.com/juventusfc
«Ювентус» в дерби в 26-м туре Серии А сыграл вничью с «Торино».
Команды обменялись забитыми мячами. На гол Де Лигта в дебюте встречи ответил Белотти во втором тайме.
Победителя оба коллектива так и не выявили.
Серия А. 26-й тур:
«Ювентус» – «Торино» 1:1
Голы: Де Лигт, 13 – Белотти, 62
«Ювентус»: Шченсны, Алекс Сандро, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 46), Рабьо, Локателли (Артур, 74), Закария, Куадрадо, Мората, Дибала (Маккенни, 54), Влахович (Кин, 74).
«Торино»: Милинкович-Савич, Синго (Ансальди, 80), Родригес, Джиджи, Бремер (Буонджорно, 90), Войвода, Брекало (Пьяца, 75), Лукич, Мандрагора, Побега, Белотти (Санабрия, 79).
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