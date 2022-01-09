«Ювентус» в меньшинстве вышел победителем из эпической семиголевой перестрелки с «Ромой»

Туринцы отыграли отставание в два мяча

фото - Juventus FC

В матче 21-го тура Серии А «Рома» в столице Италии принимала «Ювентус».

К 18-й минуте команды обменялись голами: на результативный выстрел Абрахама своим забитым мячом ответил Дибала.

Но в начале второго тайма «волки» смогли завладеть инициативой – Мхитарян и Пеллегрини забили по голу в ворота туринцев.

Но «синьора» смогла перевернуть ход встречи. Локателли и Кулусевски вернули равенство на табло, а Де Шильо вовсе вывел гостей вперед.

На 81-й минуте «Ювентус» остался в меньшинстве, а римляне получили право на пробитие пенальти. Но Пеллегрини не забил с точки, а команда Моуриньо так и не смогла реализовать численное преимущество.

Победа помогла подопечным Аллегри обойти «Рому» в таблице Серии А и вновь приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

Серия А, 21-й тур

«Рома» – «Ювентус» 3:4

Голы: Абрахам, 11, Мхитарян, 48, Пеллегрини, 53 – Дибала, 18, Локателли, 70, Кулусевски, 72, Де Шильо.

«Рома»: Руй Патрисиу, Смоллинг, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Карлес Перес, 78), Кристанте, Пеллегрини (Майораль, 87), Мэйтленд-Найлз, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 71).

«Ювентус»: Щенсны, Ругани, де Лигт, Де Шильо, Локателли, Бентанкур (Артур, 63), Маккенни, Куадрадо, Дибала (Кьеллини, 82), Кин (Мората, 64), Кьеза (Кулусевски, 32).

Предупреждения: Куадрадо (45), Верету (50), Рожер (51), де Лигт (52), Локателли (65), Кристанте (76).

Удаление: Де Лигт (81).