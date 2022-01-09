Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Ювентус» в меньшинстве вышел победителем из эпической семиголевой перестрелки с «Ромой»

Туринцы отыграли отставание в два мяча
Футбол Серия А (Италия)
09 января 21:29
«Ювентус» в меньшинстве вышел победителем из эпической семиголевой перестрелки с «Ромой»
фото - Juventus FC

В матче 21-го тура Серии А «Рома» в столице Италии принимала «Ювентус».

К 18-й минуте команды обменялись голами: на результативный выстрел Абрахама своим забитым мячом ответил Дибала.

Но в начале второго тайма «волки» смогли завладеть инициативой – Мхитарян и Пеллегрини забили по голу в ворота туринцев.

Но «синьора» смогла перевернуть ход встречи. Локателли и Кулусевски вернули равенство на табло, а Де Шильо вовсе вывел гостей вперед.

На 81-й минуте «Ювентус» остался в меньшинстве, а римляне получили право на пробитие пенальти. Но Пеллегрини не забил с точки, а команда Моуриньо так и не смогла реализовать численное преимущество.

Победа помогла подопечным Аллегри обойти «Рому» в таблице Серии А и вновь приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

Серия А, 21-й тур

«Рома» – «Ювентус» 3:4

Голы: Абрахам, 11, Мхитарян, 48, Пеллегрини, 53 – Дибала, 18, Локателли, 70, Кулусевски, 72, Де Шильо.

«Рома»: Руй Патрисиу, Смоллинг, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Карлес Перес, 78), Кристанте, Пеллегрини (Майораль, 87), Мэйтленд-Найлз, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 71).

«Ювентус»: Щенсны, Ругани, де Лигт, Де Шильо, Локателли, Бентанкур (Артур, 63), Маккенни, Куадрадо, Дибала (Кьеллини, 82), Кин (Мората, 64), Кьеза (Кулусевски, 32).

Предупреждения: Куадрадо (45), Верету (50), Рожер (51), де Лигт (52), Локателли (65), Кристанте (76).

Удаление: Де Лигт (81).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ювентус Рома (Рим)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Футбол Серия А (Италия)
10:45
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Футбол Серия А (Италия)
10:20
Моуриньо обвиняет игроков «Ромы» после поражения от «Ювентуса»: «В раздевалки есть люди, которые слишком слабы»
Моуриньо обвиняет игроков «Ромы» после поражения от «Ювентуса»: «В раздевалки есть люди, которые слишком слабы»
Футбол Серия А (Италия)
09:22
Тренер «Ювентуса» – о тяжелой победе над «Ромой»: «Я потерял 5-6 лет своей жизни»
Тренер «Ювентуса» – о тяжелой победе над «Ромой»: «Я потерял 5-6 лет своей жизни»
Футбол Серия А (Италия)
07:51
Аллегри: «Игры с «Ромой» всегда сложные, Моуриньо хорошо поработал с командой»
Аллегри: «Игры с «Ромой» всегда сложные, Моуриньо хорошо поработал с командой»
Футбол Серия А (Италия)
09 января 14:16
«Ювентус» и ПСЖ не могут договориться о переходе Икарди
«Ювентус» и ПСЖ не могут договориться о переходе Икарди
Футбол Серия А (Италия)
09 января 13:59

Новости: Футбол

Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:20
Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа
Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа
Премьер-Лига (Англия)
10:00
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости