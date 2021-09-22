«Ювентус» в волевом стиле победил «Специю» после того, как уступал 1:2. Коваленко на поле так и не появился

Это первая победа команды Аллегри в новом сезоне Серии А

Фото: Twitter В матче 5-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде играл со «Специей». Счет открыла именно команда Аллегри – классно издал к мячу приложился Мойзе Кин. Но недолго музыка играла – Джаси сравнял счет в игре не менее красивым ударом. А в начале второго тайма «Специя» вышла вперед, отличился Антист. Но «Ювентус» не сломался и в середине первого тайма полностью переломил ход встречи: на 66-й минуте забил Кьеза, а через 6 минут победный гол для гостей провел Де Лигт. Отметим, что хавбек «Специи» Виктор Коваленко на поле так и не вышел. 3:2, это первая победа «Ювентуса» в нынешнем сезоне Серии А. Тем не менее, дела у туринской команды в турнирной таблице Серии А пока не очень. Серия А, 5-й тур «Специя – «Ювентус» 2:3 Голы: Джаси, 33, Антист, 49 – Кин, 28, Кьеза, 66, де Лигт, 72 «Специя»: Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Феррер, Бурабия (Сала, 77), Маджоре (Сальседо, 85), Джаси, Верде (Манай, 77), Антист (Нзола, 77). «Ювентус»: Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 46), Рабьо (Бернардески, 67), Бентанкур (Локателли, 46), Маккенни, Кьеза (Кулусевски, 84), Дибала, Кин (Мората, 59). Предупреждения: Николау (85), Мората (90), Нзола (90).

Петр Приходько