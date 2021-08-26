Роналду согласился получать в «Манчестер Сити» меньше, чем в «Ювентусе»
«Ювентус» вновь заинтересован в услугах Мойзе Кина
21-летний итальянец намерен покинуть Туманный Альбион
15:58
Мойзе Кин / Фото - skysportsФорвард «Эвертона» Мойзе Кин может вернуться в итальянскую Серию А. Об этом в Twitter сообщил журналист Николо Скира.
«Ювентус» вновь заинтересован в итальянском нападающем, который может покинуть «ирисок» в ближайшие дни.
Источник утверждает, что уже ведутся переговоры с агентом игрока Мино Райолой, который работает над трансфером Кина.
Действующее соглашение 21-летнего Мойзе с «Эвертоном» рассчитано до лета 2024 года.
В минувшем сезоне Кин защищал цвета «ПСЖ» на правах аренды, форвард сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и оформил 1 ассист.
Ранее стало известно, что португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может оказаться в «Манчестер Сити».
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