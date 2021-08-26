«Ювентус» вновь заинтересован в услугах Мойзе Кина

21-летний итальянец намерен покинуть Туманный Альбион

Мойзе Кин / Фото - skysports

Форвард «Эвертона»может вернуться в итальянскую Серию А. Об этом всообщил журналист«Ювентус» вновь заинтересован в итальянском нападающем, который может покинуть «ирисок» в ближайшие дни.Источник утверждает, что уже ведутся переговоры с агентом игрока, который работает над трансфером Кина.Действующее соглашение 21-летнего Мойзе с «Эвертоном» рассчитано до лета 2024 года.В минувшем сезоне Кин защищал цвета «ПСЖ» на правах аренды, форвард сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и оформил 1 ассист.Ранее стало известно, что португальский нападающий «Ювентуса»