«Ювентус» впервые за 10 лет проиграл 2 матча подряд и не забил в них

Команда Аллегри уступила «Аталанте» и «Челси»

Паулу Дибала / Фото: Getty Images

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде победила «Ювентус» (1:0).

Как сообщает Opta, впервые за 10 лет «Ювентус» проиграл два матча подряд и при этом, не забил в них. На неделе «Юве» в Лиге чемпионов был разгромлен «Челси» (0:4).

В последний раз такое случалось в сезоне 2010/11, когда «Ювентус» проиграл 3 матча подряд без забитых мячей.

В целом, «Ювентус» не может переиграть «Аталанту» в последних 4-х матчах – 2 поражения и 2 ничьи. В турнирной таблице чемпионата Италии «бьянконери» опустились уже на 8-е место.