«Ювентус» вырвал победу над «Фиорентиной» на 91-й минуте

Куадрадо забил на 91-й

Фото: Twitter Ювентуса

В 12-м туре чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Фиорентину».

Матч не был зрелищным, а судьбу встречи решил единственный забитый мяч. Его «Ювентусу» удалось провести уже в компенсированное к игре время – на 91-й минуте отличился Хуан Куадрадо.

Отметим также, что «Фиорентина» играла в меньшинстве с 73-й минуты.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» сравнялся с «Фиорентиной» по очкам, теперь у двух команд по 18 баллов.

Серия А, 12-й тур

«Ювентус» – «Фиорентина» 1:0

Гол: Куадрадо, 90+1

«Ювентус»: Перин, Данило, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро (Пеллегрини, 46), Рабьо (Куадрадо, 78), Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората (Кайо Жорже, 88), Дибала (Бентанкур, 90).

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Данкан, 78), Торрейра (Амрабат, 64), Кастровилли (Настасич, 79), Сапонара (Соттиль, 74), Кальехон (Игор Жулио, 75), Влахович.

Предупреждения: Мартинес (26), Данило (45), Миленкович (66), Настасич (81), Ругани (88).

Удаление: Миленкович (73).