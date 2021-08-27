«Ювентус» заменит Роналду сразу двумя игроками
Криштиану Роналду готовится к отъезду из Турина и серьезно намерен покинуть «Ювентус».
Итальянский гранд подыскал ему замену и планирует купить сразу двух игроков, сообщает журналист Альфредо Педулла на своей странице в Twitter.
Место звездного португальца в команде займут нападающий ПСЖ Мауро Икарди и форвард МС Габриэль Жезус.
Ранее сообщалось, что Роналду уведомил клуб о своем уходе и уже даже забрал свои вещи из шкафчика на клубной базе. По словам СМИ, следующее место назначения великого футболиста – «Манчестер Сити».
Также есть возможность перехода 36-летней звезды в ПСЖ, откуда в ближайшее время может уйти французский нападающий Килиан Мбаппе.
Напомним, Роналду готов на существенное понижение зарплаты ради ухода из «Юве» в «Сити».
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