«Ювентус» заменит Роналду сразу двумя игроками

Португалец и туринский клуб устали друг от друга

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Криштиану Роналду готовится к отъезду из Турина и серьезно намерен покинуть «Ювентус».

Итальянский гранд подыскал ему замену и планирует купить сразу двух игроков, сообщает журналист Альфредо Педулла на своей странице в Twitter.

Место звездного португальца в команде займут нападающий ПСЖ Мауро Икарди и форвард МС Габриэль Жезус.

Ранее сообщалось, что Роналду уведомил клуб о своем уходе и уже даже забрал свои вещи из шкафчика на клубной базе. По словам СМИ, следующее место назначения великого футболиста – «Манчестер Сити».

Также есть возможность перехода 36-летней звезды в ПСЖ, откуда в ближайшее время может уйти французский нападающий Килиан Мбаппе.

Напомним, Роналду готов на существенное понижение зарплаты ради ухода из «Юве» в «Сити».