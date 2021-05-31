«Ювентус» согласовал с Райолой длительный контракт для Доннаруммы
«Ювентусу» интересен бывший подопечный Де Дзерби
Туринцы хотят усилить состав после неровного сезона
10:04
Мануэль Локателли / фото - Goal
«Ювентус» интересуется полузащитником «Сассуоло» Мануэлем Локателли, сообщает журналист Nicolo Schira.
Средняя линия была самым слабым звеном туринцем в минувшем сезоне, поэтому усиление полузащиты кажется неизбежным.
«Зебры» готовы предложить итальянскому опорнику пятилетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро. По словам СМИ, тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри лично желает видеть Локателли в клубе.
В прошедшем сезоне итальянец провел за «Сассуоло» 34 матча, где записал на свой счет 7 очков по системе гол+пас.
Напомним, «Ювентус» может подписать Джанлуиджи Доннаруму.
Комментарии 0