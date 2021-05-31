Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Ювентусу» интересен бывший подопечный Де Дзерби

Туринцы хотят усилить состав после неровного сезона
Футбол Серия А (Италия)
10:04
«Ювентусу» интересен бывший подопечный Де Дзерби
Мануэль Локателли / фото - Goal

«Ювентус» интересуется полузащитником «Сассуоло» Мануэлем Локателли, сообщает журналист Nicolo Schira.

Средняя линия была самым слабым звеном туринцем в минувшем сезоне, поэтому усиление полузащиты кажется неизбежным.

«Зебры» готовы предложить итальянскому опорнику пятилетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро. По словам СМИ, тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри лично желает видеть Локателли в клубе.

В прошедшем сезоне итальянец провел за «Сассуоло» 34 матча, где записал на свой счет 7 очков по системе гол+пас.

Напомним, «Ювентус» может подписать Джанлуиджи Доннаруму.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ювентус Мануэль Локателли

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-руководитель Ferrari займет управляющую должность в «Ювентусе»
Экс-руководитель Ferrari займет управляющую должность в «Ювентусе»
Автоспорт Формула-1
10:23
Легенда уйдет? Буффон задумывается о завершение карьеры
Легенда уйдет? Буффон задумывается о завершение карьеры
Футбол Серия А (Италия)
30 мая 18:21
Буффон: «Раздражало, что мой выход на поле расценивали, как подарок от Пирло»
Буффон: «Раздражало, что мой выход на поле расценивали, как подарок от Пирло»
Футбол Серия А (Италия)
30 мая 16:58
«Ювентус» согласовал с Райолой длительный контракт для Доннаруммы
«Ювентус» согласовал с Райолой длительный контракт для Доннаруммы
Футбол Серия А (Италия)
30 мая 16:42
Джорджина поделилась информацией о будущем Роналду
Джорджина поделилась информацией о будущем Роналду
Футбол Серия А (Италия)
30 мая 14:51
Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»
Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»
Футбол Серия А (Италия)
29 мая 13:50

Новости: Футбол

Кополовец: «Переход Милевского в «Минай» – маркетинговый ход»
Кополовец: «Переход Милевского в «Минай» – маркетинговый ход»
Украинская Премьер-лига
10:35
Лидер «Арсенала»: «Желание Моуриньо меня подписать – повод для гордости»
Лидер «Арсенала»: «Желание Моуриньо меня подписать – повод для гордости»
Премьер-Лига (Англия)
10:27
«Севилью» может покинуть один из лидеров команды
«Севилью» может покинуть один из лидеров команды
Примерa (Испания)
10:20
Директор ПСЖ: «Рад, что Тухель и Сильва выиграли Лигу чемпионов»
Директор ПСЖ: «Рад, что Тухель и Сильва выиграли Лигу чемпионов»
Лига 1 (Франция)
10:10
«Ювентусу» интересен бывший подопечный Де Дзерби
«Ювентусу» интересен бывший подопечный Де Дзерби
Серия А (Италия)
10:04
Сарри может возглавить итальянский клуб
Сарри может возглавить итальянский клуб
Серия А (Италия)
09:48
Маркевич: «Из Чеха может получиться второй Степаненко»
Маркевич: «Из Чеха может получиться второй Степаненко»
Украинская Премьер-лига
09:41
Бабич: «Пора наигрывать основной состав на Евро-2020»
Бабич: «Пора наигрывать основной состав на Евро-2020»
Евро-2020
09:35
Цитаишвили: «Я всегда хотел играть за сборную Грузии»
Цитаишвили: «Я всегда хотел играть за сборную Грузии»
Украинская Премьер-лига
09:25
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
3
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Все новости