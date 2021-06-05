«Лилль» может возглавить чемпион мира
Йылмаз – лучший игрок сезона в «Лилле»
Форвард лишь год назад присоединился к клубу
21:10
Фото: AFP
Чемпион Франции «Лилль» определил лучшего игрока по итогам сезона.
Им стал турецкий нападающий Бурак Йылмаз. Он набрал более 50% голосов по итогам голосования в соцсетях клуба.
Burak Yilmaz élu Dogue de la saison by @boulanger— LOSC (@losclive) June 4, 2021
Tebrikler @yilmazburak17
34-летний форвард отыграл 33 матча в Лиге 1, забив 18 мячей и отдал 5 ассистов.
Примечательно, что для Йылмаза этот сезон стал дебютным во Франции. Ранее он играл в чемпионатах Турции и Китая.
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