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Йылмаз – лучший игрок сезона в «Лилле»

Форвард лишь год назад присоединился к клубу
Футбол Лига 1 (Франция)
21:10
Йылмаз – лучший игрок сезона в «Лилле»
Фото: AFP

Чемпион Франции «Лилль» определил лучшего игрока по итогам сезона.

Им стал турецкий нападающий Бурак Йылмаз. Он набрал более 50% голосов по итогам голосования в соцсетях клуба.

34-летний форвард отыграл 33 матча в Лиге 1, забив 18 мячей и отдал 5 ассистов.

Примечательно, что для Йылмаза этот сезон стал дебютным во Франции. Ранее он играл в чемпионатах Турции и Китая.

Андрей Усмонов
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