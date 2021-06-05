Йылмаз – лучший игрок сезона в «Лилле»

Форвард лишь год назад присоединился к клубу

Фото: AFP

Чемпион Франции «Лилль» определил лучшего игрока по итогам сезона.

Им стал турецкий нападающий Бурак Йылмаз. Он набрал более 50% голосов по итогам голосования в соцсетях клуба.

Burak Yilmaz élu Dogue de la saison by @boulanger



Tebrikler @yilmazburak17 — LOSC (@losclive) June 4, 2021

34-летний форвард отыграл 33 матча в Лиге 1, забив 18 мячей и отдал 5 ассистов.

Примечательно, что для Йылмаза этот сезон стал дебютным во Франции. Ранее он играл в чемпионатах Турции и Китая.