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З цим не порівняється навіть «Реал». В Серії А відбувається найкращий камбек сезону у Європі

«Салернітана» вибралася з зони вильоту
Футбол Серия А (Италия)
21:22
З цим не порівняється навіть «Реал». В Серії А відбувається найкращий камбек сезону у Європі
Сімоне Верді після переможного голу / Фото - eurosport.it
З трьома матчами до завершення сезону новачок Серії А «Салернітана» вперше зуміла вибратися з зони вильоту, куди впала вже в другому турі поточної кампанії.

«Морські коники» після підвищення з Серії В змінили трьох тренерів і з Давіде Ніколою зуміли домогтися, здавалося, нереального. Команда, яка набрала лише 12 очок в стартових 23 матчах, після перемоги над «Венецією» в перенесеній грі 20-го туру підійнялася на 17-ту сходинку в турнірній таблиці.

«Салернітана» вийшла вперед вже на 7 хвилині, коли Федеріко Бонаццолі з пенальті відзначився своїм дев’ятим голом в сезоні Серії А. Так, аранчіо-неро-верді вдалося відігратися на старті другого тайму – Тома Анрі заштовхав м’яч у ворота господарів, – але гранатові все ж домоглися свого і орендований з «Торіно» ексгравець збірної Італії Сімоне Верді вирвав для них перемогу.

Таким чином, під керівництвом Ніколи «Салернітана» набрала 17 очок в 12 матчах, при чому, з останніх п’яти зустрічей чотири виграла і одну звела внічию (проти «Аталанти»).

Наступний тур, напевно, стане доленосним для «морських коників». В ньому належить зустрітися з «Кальярі» – прямим конкурентом у боротьбі за виживання. Наразі команда з Сардинії йде в зоні вильоту, та відстає від наступних суперників всього на одне очко.

Серія А. 20-й тур

«Салернітана» – «Венеція» 2:1

Голи: Бонаццолі, 7, Верді, 67 – Анрі, 58

Сергей Лукьяненко
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