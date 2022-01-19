«За 10 лет уничтожили все». Ярославский – о состоянии базы в Высоком

Александр Ярославский / Фото - УНИАН

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал в эфире телеканала «Футбол» о нынешнем состоянии базы в Высоком. Также владелец клуба сообщил, что на данный момент команда ее не использует.

Я уже говорил: мы же не вороны, по 300 лет жить не будем. Но хочу свое, что мне отмеряно, прожить в кайфе и комфорте. Не хочу жить в том состоянии стадиона.

Когда пришел сюда, чуть не получил разрыв сердца, увидев, во что его превратили. И база убитая вся. Уверен, никто ей не занимается. И стоит здание академии убитое. А оно же продолжает и дальше. Ведь никто ею не занимается, никто не финансирует. А морозы, а отопительные системы? Все приходит в негодность. Пусть это сегодня государственная или городская собственность, но она же приходит в негодность.

Нас там нет. Нас нет на базе. «Металлиста» на базе нет. Не знаю, кто там. Когда я продал клуб Курченко, вообще 8 лет объезжал это все десятой дорогой, чтобы не видеть всего этого. Пока база в непонятном состоянии – я туда даже не еду. Если я строил, я знаю там каждый микрон. Я помогу это сделать.