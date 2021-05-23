На Евро у сборной Украины будет забивной форвард. Яремчук спасает, казалось, проваленный сезон «Гента»
За 20 дней до Евро Яремчук получил травму в матче чемпионата Бельгии
Форвард не сумел доиграть до конца в поединке против «Мехелена»
07:13
Роман Яремчук / Фото - Гент
«Гент» в шестом туре плей-офф за еврокубки бельгийской Лиги Жюпиле переиграл «Мехелен» (2:1). Голом и результативной передачей отличился полузащитник Роман Безус.
А, вот, другой украинец Роман Яремчук не смог провести поединок до конца. Нападающий ушел на замену из-за повреждения на 79-й минуте.
Пока о характере травмы форварда сборной Украины не сообщается. Евро-2020 стартует уже 11 июня.
Ранее Яремчук забил 20-й мяч в чемпионате Бельгии в нынешнем сезоне.
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