За 5 минут до отправки на матч с «Зарей» Дуэлунду сказали, что он не летит». В «Динамо» назревает новый конфликт

Председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный сообщил, что у главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу и Миккеля Дуэлунда натянутые отношения.

После этой игры Миккель готовился к «Заре» со всеми. За пять минут до отправки на матч с «Зарей», когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде.

Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккеля действующий контракт с «Динамо», над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать ее, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение. Такого быть не должно, тем более в клубе уровня киевского «Динамо».