За 5 минут до отправки на матч с «Зарей» Дуэлунду сказали, что он не летит». В «Динамо» назревает новый конфликт
Луческу не видит в составе датского полузащитника
Председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный сообщил, что у главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу и Миккеля Дуэлунда натянутые отношения.
«Член Ассоциации футболистов Украины Миккель Дуэлунд обратился к нам по нескольким пунктам своего контракта с «Динамо». С этими вопросами я позвонил президенту киевского клуба Суркису Игорю Михайловичу. Это было неделю назад. Среди прочих – отношение тренера команды Мирчи Луческу к Миккелю – ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестам, Дуэлунд - один из лучших в команде. Сборы показали, что выглядит очень прилично. У нас с Игорем Михайовичем состоялся телефонный разговор, и он сказал, что все вопросы по контракту уладит, а Миккелю дадут шанс. После этого Дуэлунд вышел на 20 минут с «Минаем», сыграл хорошо, затем попал в запас на «Вильярреал» и при невзрачной игре команды все равно остался на лавочке, хотя мог усилить игру, добавить остроты и креатива, нестандартных решений. Дуэлунд - точно не хуже футболистов основы.
После этой игры Миккель готовился к «Заре» со всеми. За пять минут до отправки на матч с «Зарей», когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде.
Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккеля действующий контракт с «Динамо», над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать ее, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение. Такого быть не должно, тем более в клубе уровня киевского «Динамо».
Напомним, «Заря» сыграет с «Динамо» завтра в рамках 18-го тура УПЛ.
Комментарии 0