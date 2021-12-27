За Довбика «Днепр-1» запросит не менее 10 миллионов евро

Форвард хочет заграницу

Фото: Днепр-1

Президент «Днепра-1» Юрий Береза назвал цену, за которую клуб отпустит форварда Артема Довбика.

Артем Довбык — лучший бомбардир УПЛ текущего сезона. Многие говорят, что он уже перерос уровень «Днепра-1».

«У Довбыка контракт с нашим клубом еще на два года».

Если поступит достойное предложение по нему, готовы рассмотреть?

«Достойные в денежном плане предложения мы всегда готовы рассматривать. Довбык должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходит. На сегодняшний день он знает себе цену».

Сколько потенциальный покупатель должен предложить за Довбыка, чтобы «Днепр-1» вступил в переговоры?

«Во-первых, это должна быть цифра с шестью нулями и больше десяти миллионов евро. За меньшую сумму не будет даже разговора».

Если по Довбыку поступит предложение от «Динамо», готовы будете усилить конкурента?

«Его позиция категорична. Ни «Шахтер», ни «Динамо» не интересуют Довбыка. Он сам об этом говорил».

Сообщалось, что Довбик не уйдет из «Днепра-1» зимой.