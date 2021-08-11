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За последние 10 лет испанские клубы 7 раз становились победителями Суперкубка UEFA

И лишь однажды трофей брал победитель ЛЕ
Футбол Суперкубок UEFA
13:02
За последние 10 лет испанские клубы 7 раз становились победителями Суперкубка UEFA
Вильярреал / фото - AS

Сегодня, 11 августа в Белфасте разыграют Суперкубкок UEFA. За трофей между собой сразятся победитель Лиги чемпионов «Челси» и триумфатор Лиги Европы «Вильярреал».

В последнее десятилетие прослеживается явная тенденция в еврокубках – чаще всего трофеи берут испанские команды (в частности благодаря «Реалу», «Барселоне» и «Севилье»).

Суперкубок не стал исключением, ведь 7 раз за последние 10 лет над головой кубок поднимали именно испанцы: трижды «Реал» и по два раза «Атлетико» и «Барселона».

Нынешний тренер «Вильярреала» Унаи Эмери целых три раза подряд принимал участие в матче за этот трофей, но ни разу не смог поднять его над головой – все разы его повергали его ж соотечественники.

Но «Челси» тоже далеко не отстает в неутешительной статистике – последние три матча за Суперкубок UEFA «аристократы» проиграли.

Примечательно, что лишь однажды за последнюю декаду трофей оказывался в руках победителя ЛЕ – в 2012 году все тот же «Челси» уступил мадридскому «Атлетико» с разгромным счетом 4:1.

Начало матча –  в 22:00. Посмотреть онлайн трансляцию игры вы сможете на нашем сайте.

Павел Харченко
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Челси Вильярреал

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