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Забарний: «Ми виходимо боротися не тільки за себе, а й за всю країну»
Захисник збірної України – про контрольний матч з «Емполі»
15:24
Ілля Забарний / Фото - УАФЗахисник збірної України Ілля Забарний в інтерв'ю прес-службі УАФ розповів про атмосферу в таборі команди, а також поділився очікуваннями від контрольного матчу з «Емполі», який відбудеться 17 травня.
«Перемога на Євробаченні – це дуже добрий імпульс для всієї України. Зараз наша країна переживає важкі часи, і це дуже емоційний момент для кожного українця. Коли дивилися останній підрахунок голосів, ми з хлопцями дуже хвилювалися, аж серце завмирало. Але ми вірили в перемогу, це мало статися. Це заслужено».
«Ми теж маємо піднімати дух українців на футбольному полі. І не тільки в червні. Уже зараз будуть матчі, які можуть дати нашим уболівальникам позитивний настрій. Зараз, наприклад, ми будемо грати проти «Емполі». Хоча це не лідер, але я вважаю, що в Серії А немає слабких команд, грати там вміють. Вони будуть намагатися показати все, на що здатні. Ми ж виходимо боротися не тільки за себе, а й за всю країну».
«Щодо тренувань, то ми вже два дні знаходимося під навантаженнями. Це потрібно, і ми як професіонали маємо їх витримувати, щоб закласти фундамент на наступні поєдинки».
Напередодні головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до національної команди для підготовки до матчу з Шотландією у рамках відбору на ЧС-2022.
Поєдинок Шотландія – Україна відбудеться 1 червня на полі суперника.
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