Забарным и Поповым интересуется итальянский топ-клуб

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Илья Забарный / фото - FootBoom

«Наполи» внимательно следит за центральными защитниками киевского «Динамо» и сборной Украины Ильей Забарным и Денисом Поповым, сообщает arenapoli.it.

Забарный уже стал одним из самых желанных игроков национальной сборной для топ-клубов Европы. Ранее «Челси» предлагал за украинца 12 миллионов евро, но переговоры отложили до конца чемпионата Европы. Так что неаполитанцам придется побороться за 18-летнего защитника.

Но, трансфер Попова выглядит для итальянцев более доступным вариантом. За него не придется драться с другими грандами, а его цена не будет превышать 10 миллионов евро.

В матче с Нидерландами Забарный стал лучшим игроком по количеству выигранных единоборств и перехватов.

Напомним, «Наполи» также всерьез интересуется Виталием Миколенко.