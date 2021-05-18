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Забарный: «Это мечта – сыграть на таком турнире, как Евро»

Защитник рассказал о том, что у всех игроков сборной Украины мотивация зашкаливает
Футбол Сборная Украины
18 мая 12:19
Забарный: «Это мечта – сыграть на таком турнире, как Евро»
Илья Забарный / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал пресс-службе УАФ о работе на подготовительном сборе перед Евро-2020. Также центрбек прокомментировал конкуренцию в национальной команде.

У нас был тяжелый сезон, много матчей сыграли, но сейчас уже втянулись в этот ритм. С мячом, конечно, тренироваться приятнее, но сейчас у нас пока только тесты и беговая работа.

Естественно, есть конкуренция, нас сейчас очень много в сборной. Но это и хорошо, ведь каждый хочет проявить себя, будет показывать свой максимум, мотивация зашкаливает. Каждый хочет поехать на Евро, это мечта – сыграть на таком турнире.

Ранее украинский тренер Юрий Бакалов признался, что не ждет от сборной чуда на Евро.

Сергей Стаднюк
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Илья Забарный

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