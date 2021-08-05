Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 3
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Окончен
21:00 Динамо Загреб - Легия Варшава 1:1 Окончен
21:00 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт -:- Запланирован
18:45 Яблонец - Селтик -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон -:- Запланирован
21:00 Мура - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Минай - Колос -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован

Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»

Киевляне сыграли контрольный матч с турецкой командой
Футбол Украинская Премьер-лига
08:17
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Илья Забарный / фото - ФК Динамо

Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал ничью в товарищеской игре с «Фенербахче» (1:1).

Было ощущение, что «Фенербахче» - это соперник уровня Лиги чемпионов?

«Да, хорошая команда, организованная. Считаю, это был хороший матч - как для нас, так и для них перед стартом сезона. Мы же почувствовали ритм Лиги чемпионов. Поэтому важно было сыграть этот спарринг. Думаю, все довольны игрой. Конечно, не обошлось без нюансов, но будем работать над ошибками. Но в плане динамики все удалось».

В первом тайме соперник создал больше моментов, но открыло счет «Динамо»...

«Это футбол, ты можешь как реализовать свои моменты, так и загубить их. Соперник может хоть десять возможностей создать, а мы забьем с одного - и выиграем. Это значит, что у нас реализация была сегодня немного лучше, и где-то нам повезло, в отличие от соперника. Забили, открыли счет - это положительный момент. Но не удержали минимальное преимущество, поэтому будем дальше работать».

Класс игроков «Фенербахче» отличается от тех команд, против которых вы играете в чемпионате Украины? По своей силе сегодняшнего соперника с кем можно сравнить из команд из УПЛ?

«Да, отличается. У них в составе опытные игроки, которые поиграли на высоком уровне, сыгранные между собой. Если сравнивать, то «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру» - хорошо контролируют мяч и выходят из-под прессинга».

Как игрок национальной команды, как ты воспринял новость о том, что Андрей Шевченко покинул сборную Украины?

«Конечно, расстроился, ведь я дебютировал в сборной под его руководством. Мне было приятно работать с ним. Но это жизнь, посмотрим, что будет дальше».

Как ты воспринимаешь, что Андрей Николаевич помогает футболистам трудоустраиваться в именитых клубах?

«Конечно, это хорошо. В принципе, Андрей Николаевич - хороший специалист, у него есть много связей и знакомств. Он видит уровень футболиста, и помогает ему не загубить свой талант».

Шевченко проявил себя как тренер сборной. Как думаешь, на что он способен уже в качестве наставника клуба?

«Думаю, все у него получится. Это будет новый этап, и ему самому будет интересно работать в клубе».

Вместе со сборниками ты чуть позже вернулся в клуб. Насколько вы близки к своим оптимальным кондициям?

«В принципе, мы уже все готовы играть по 90 минут. У нас был непродолжительный отпуск, поэтому не успели потерять кондиции. Трех-четырех тренировочных дней хватило, чтобы восстановить форму, и сейчас все настроены только на победы».

Впереди выезд в Запорожье. Все мысли теперь о матче с «Зарей»?

«Да, это принципиальный соперник для нас, поэтому едем только за победой».

На матч с турками на отправились Денис Попов и Владислав Супряга. Главный врач «Динамо» рассказал о состоянии игроков.

Напомним, стало известно, сколько «Динамо» получит за трансфер Романа Яремчука в «Бенфику».

Источник: ФК Динамо Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Фенербахче (футбол) Илья Забарный

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хачериди тренируется с «Десной»
Хачериди тренируется с «Десной»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:41
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:25
Гол Леднева не помог «Динамо» переиграть «Фенербахче»
Гол Леднева не помог «Динамо» переиграть «Фенербахче»
Футбол Украинская Премьер-лига
4 августа 20:50
Товарищеский матч. «Фенербахче» – «Динамо». Видео трансляция
Товарищеский матч. «Фенербахче» – «Динамо». Видео трансляция
Футбол Украинская Премьер-лига
4 августа 18:44
Левченко оценил шансы Селезнева стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ
Левченко оценил шансы Селезнева стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
4 августа 18:38
Дебют Рамиреса. «Динамо» назвало состав на матч с «Фенербахче»
Дебют Рамиреса. «Динамо» назвало состав на матч с «Фенербахче»
Футбол Украинская Премьер-лига
4 августа 18:20

Новости: Футбол

Месси вернулся в Барселону
Месси вернулся в Барселону
Примерa (Испания)
11:10
Хачериди тренируется с «Десной»
Хачериди тренируется с «Десной»
Украинская Премьер-лига
10:41
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Украинская Премьер-лига
10:25
«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
Лига чемпионов UEFA
10:12
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Лига конференций UEFA
09:51
Сегодня «Колос» стартует в еврокубках
Сегодня «Колос» стартует в еврокубках
Лига конференций UEFA
09:29
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Украинская Премьер-лига
09:15
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Лига чемпионов UEFA
08:33
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Украинская Премьер-лига
08:17
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
4
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Все новости