Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»

Киевляне сыграли контрольный матч с турецкой командой

Илья Забарный / фото - ФК Динамо

Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал ничью в товарищеской игре с «Фенербахче» (1:1).

Было ощущение, что «Фенербахче» - это соперник уровня Лиги чемпионов?

«Да, хорошая команда, организованная. Считаю, это был хороший матч - как для нас, так и для них перед стартом сезона. Мы же почувствовали ритм Лиги чемпионов. Поэтому важно было сыграть этот спарринг. Думаю, все довольны игрой. Конечно, не обошлось без нюансов, но будем работать над ошибками. Но в плане динамики все удалось».

В первом тайме соперник создал больше моментов, но открыло счет «Динамо»...

«Это футбол, ты можешь как реализовать свои моменты, так и загубить их. Соперник может хоть десять возможностей создать, а мы забьем с одного - и выиграем. Это значит, что у нас реализация была сегодня немного лучше, и где-то нам повезло, в отличие от соперника. Забили, открыли счет - это положительный момент. Но не удержали минимальное преимущество, поэтому будем дальше работать».

Класс игроков «Фенербахче» отличается от тех команд, против которых вы играете в чемпионате Украины? По своей силе сегодняшнего соперника с кем можно сравнить из команд из УПЛ?

«Да, отличается. У них в составе опытные игроки, которые поиграли на высоком уровне, сыгранные между собой. Если сравнивать, то «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру» - хорошо контролируют мяч и выходят из-под прессинга».

Как игрок национальной команды, как ты воспринял новость о том, что Андрей Шевченко покинул сборную Украины?

«Конечно, расстроился, ведь я дебютировал в сборной под его руководством. Мне было приятно работать с ним. Но это жизнь, посмотрим, что будет дальше».

Как ты воспринимаешь, что Андрей Николаевич помогает футболистам трудоустраиваться в именитых клубах?

«Конечно, это хорошо. В принципе, Андрей Николаевич - хороший специалист, у него есть много связей и знакомств. Он видит уровень футболиста, и помогает ему не загубить свой талант».

Шевченко проявил себя как тренер сборной. Как думаешь, на что он способен уже в качестве наставника клуба?

«Думаю, все у него получится. Это будет новый этап, и ему самому будет интересно работать в клубе».

Вместе со сборниками ты чуть позже вернулся в клуб. Насколько вы близки к своим оптимальным кондициям?

«В принципе, мы уже все готовы играть по 90 минут. У нас был непродолжительный отпуск, поэтому не успели потерять кондиции. Трех-четырех тренировочных дней хватило, чтобы восстановить форму, и сейчас все настроены только на победы».

Впереди выезд в Запорожье. Все мысли теперь о матче с «Зарей»?

«Да, это принципиальный соперник для нас, поэтому едем только за победой».

На матч с турками на отправились Денис Попов и Владислав Супряга. Главный врач «Динамо» рассказал о состоянии игроков.

Напомним, стало известно, сколько «Динамо» получит за трансфер Романа Яремчука в «Бенфику».