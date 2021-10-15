Забарный и Мудрик выпали из гонки за Golden Boy

Украинцы не попали в топ-20 номинантов

Награда Golden Boy / фото - Футбол 1/2/3

Итальянское издание Tuttosport объявило двадцатку лучших молодых игроков Европы, которые претендуют на награду Golden Boy.

Оставшиеся номинанты на награду:

Эдуарду Камавинга, Родриго (оба – «Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Джамал Мусиала («Бавария»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Педри, Гави (оба – «Барселона»); Брайан Хиль («Тоттенхэм Хотспур»), Карим Давид Адейеми («РБ Зальцбург»), Райан Гравенберх, Юрриен Тимбер (оба – «Аякс»), Даниэль Мальдини («Милан»), Флориан Вирц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Роберто Пикколи («Аталанта»), Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен»), Йереми Пино («Вильярреал») и Шарль Де Кетеларе («Брюгге»).

Украинцы Илья Забарный и Михаил Мудрик, которые были в списке из 40 претендентов не смогли попасть в финальную двадцатку. Но в голосовании болельщиков игроки занимали второе и четвертое места соответственно.

Действующим обладателем награды является норвежский нападающий «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд.