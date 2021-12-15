Забарный: «Играть против Яремчука довольно сложно»

Чемпионат Англии. «Челси» – «Эвертон». Онлайн трансляция
21:45
Защитник «Динамо» Илья Забарный вспомнил игру против Романа Яремчука в матче с «Бенфикой».
Насколько тяжело играть против Яремчука?
«Мне кажется, он играл больше в моей зоне. Рома – хороший нападающий, довольно сложно против него играть. Где-то получалось, где-то нет. Думаю, все все видели».
Яремчук получил травму в игре с киевлянами. Он пропустит несколько матчей.
Сообщалось об интересе к украинцу со стороны «Барселоны».
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