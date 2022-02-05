Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (7 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Бернли - Уотфорд 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Монако - Лион 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Рома - Дженоа 0:0 Окончен
19:00 Интер - Милан 1:2 Окончен
21:45 Фиорентина - Лацио 0:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Мальорка - Кадис 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Реймс - Бордо -:- Запланирован
16:00 Ницца - Клермон -:- Запланирован
21:45 Лилль - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер -:- Запланирован
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Кальяри -:- Запланирован
16:00 Сампдория - Сассуоло -:- Запланирован
16:00 Венеция - Наполи -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Верона -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Реал Сосьедад -:- Запланирован
17:15 Барселона - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Реал - Гранада -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол -:- Запланирован

Забарный: «Когда болел коронавирусом, чувствовал себя плохо всего один день»

Защитник «Динамо» рассказал, как узнал о положительном тесте
Футбол Украинская Премьер-лига
05 февраля 21:58
Забарный: «Когда болел коронавирусом, чувствовал себя плохо всего один день»
Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Илья Забарный рассказал, как перенес коронавирус и успел ли восстановиться после болезни.

Узнал о том, что у меня COVID-19, когда мы гуляли с девушкой. Мне позвонили и сказали, что я сдал положительный тест. Я сразу же поехал домой. Болел дней шесть, но плохо себя чувствовал всего один, первый после полученного результата теста. В этот день была температура, а затем просто слабость.

Через восемь дней я получил отрицательный тест и приступил к тренировкам. Смотрел трансляции всех матчей «Динамо» на первом сборе. Очень хотелось присоединиться к команде. Конечно, жаль, что не поехал на первый сбор, но я мог успеть только на последний день. Главное, что я перенес вирус нормально, сейчас чувствую себя очень хорошо, втягиваюсь в тренировочно-игровой ритм.

Я тренировался под руководством тренера-реабилитолога вместе с Ильей Шкуриным и Сашей Караваевым. Мы втроем работали по отдельной программе, готовились к сборам.

Не скажу, что легко даются матчи, но чувствую себя нормально. Нет такого, что я сильно отстаю от тех ребят, которые начали подготовку раньше. В принципе, я уже хорошо втянулся. Сборы – всегда тяжелое время для футболиста. Остается только работать. Тем более, сейчас сборы проходят в основном через игры. Так намного интереснее.

Сколько нужно времени, чтобы подойти к оптимальной физической форме? Не знаю, это тренерский штаб планирует. Думаю, на третьем сборе мы уже будем в оптимальных кондициях.

Забарный также подвел итоги последних двух спаррингов «Динамо» в Турции.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Илья Забарный Динамо Киев коронавирус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гусев назвал самую проблемную позицию в «Динамо»
Гусев назвал самую проблемную позицию в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 февраля 23:03
Забарный: «Левски» играл агрессивно, не выбивал мяч просто так и накрывал нас»
Забарный: «Левски» играл агрессивно, не выбивал мяч просто так и накрывал нас»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 февраля 20:31
Вукоевич: «Нас не устраивает, что много ошибок в передачах и отсутствует автоматизм»
Вукоевич: «Нас не устраивает, что много ошибок в передачах и отсутствует автоматизм»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 февраля 20:09
Вукоевич: «Беседин будет большим усилением – забьет много голов»
Вукоевич: «Беседин будет большим усилением – забьет много голов»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 февраля 18:48
Тренер «Динамо» U-19: «Потеряли лидеров, но подойдем к «Депортиво» в полной готовности»
Тренер «Динамо» U-19: «Потеряли лидеров, но подойдем к «Депортиво» в полной готовности»
Футбол Лига чемпионов UEFA
05 февраля 15:35
«Динамо» готово предложить почти 2 миллиона евро за игрока из чемпионата Молдовы
«Динамо» готово предложить почти 2 миллиона евро за игрока из чемпионата Молдовы
Футбол Украинская Премьер-лига
05 февраля 14:41

Новости: Футбол

Сенсационный «Сент-Жиллуа» дожал «Антеверпен» и оторвался уже на десять очков во главе таблицы
Сенсационный «Сент-Жиллуа» дожал «Антеверпен» и оторвался уже на десять очков во главе таблицы
В Европе
00:52
«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1
«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1
Лига 1 (Франция)
00:38
«Фиорентина» была разгромлена «Лацио» в первом матче без Влаховича
«Фиорентина» была разгромлена «Лацио» в первом матче без Влаховича
Серия А (Италия)
00:30
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» выйти в 1/8 финала Кубка Англии
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» выйти в 1/8 финала Кубка Англии
В Европе
00:10
Нереализованный пенальти помешал «Севильи» обыграть «Осасуну» и вплотную приблизиться к «Реалу»
Нереализованный пенальти помешал «Севильи» обыграть «Осасуну» и вплотную приблизиться к «Реалу»
Примерa (Испания)
05 февраля 23:59
Безумие. Сборная Буркина-Фасо растеряла преимущество в три мяча после 72-й минуты и лишилась медалей КАН
Безумие. Сборная Буркина-Фасо растеряла преимущество в три мяча после 72-й минуты и лишилась медалей КАН
В мире
05 февраля 23:18
Гусев назвал самую проблемную позицию в «Динамо»
Гусев назвал самую проблемную позицию в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
05 февраля 23:03
«Фехервар» уступил «Дебрецену» в дебютном матче Шабанова
«Фехервар» уступил «Дебрецену» в дебютном матче Шабанова
Украинские легионеры
05 февраля 22:20
Забарный: «Когда болел коронавирусом, чувствовал себя плохо всего один день»
Забарный: «Когда болел коронавирусом, чувствовал себя плохо всего один день»
Украинская Премьер-лига
05 февраля 21:58
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
5
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
15
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
10
Все новости