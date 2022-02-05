Забарный: «Когда болел коронавирусом, чувствовал себя плохо всего один день»

Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Илья Забарный рассказал, как перенес коронавирус и успел ли восстановиться после болезни.

Через восемь дней я получил отрицательный тест и приступил к тренировкам. Смотрел трансляции всех матчей «Динамо» на первом сборе. Очень хотелось присоединиться к команде. Конечно, жаль, что не поехал на первый сбор, но я мог успеть только на последний день. Главное, что я перенес вирус нормально, сейчас чувствую себя очень хорошо, втягиваюсь в тренировочно-игровой ритм.

Я тренировался под руководством тренера-реабилитолога вместе с Ильей Шкуриным и Сашей Караваевым. Мы втроем работали по отдельной программе, готовились к сборам.

Не скажу, что легко даются матчи, но чувствую себя нормально. Нет такого, что я сильно отстаю от тех ребят, которые начали подготовку раньше. В принципе, я уже хорошо втянулся. Сборы – всегда тяжелое время для футболиста. Остается только работать. Тем более, сейчас сборы проходят в основном через игры. Так намного интереснее.

Сколько нужно времени, чтобы подойти к оптимальной физической форме? Не знаю, это тренерский штаб планирует. Думаю, на третьем сборе мы уже будем в оптимальных кондициях.