Забарный: «Легко и просто мы очки не отдадим. Свое нужно забирать»

Защитник – о предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной

Фото: УАФ Защитник сборной Украины Илья Забарный высказался УАФ о предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022. «Победа – это очень важно для команды. Это позитивный настрой на следующую игру. У финнов очень хорошие нападающие, они создавали нам немало проблем. Было трудно с ними играть. Всегда, когда забиваешь быстрый гол, соперник вынужден идти вперед и открывать зоны. Мы этим воспользовались, когда забили второй мяч. Босния и Герцеговина – очень хорошая команда. Они также победили. Будем давать бой. Легко и просто мы свои очки не отдадим. Свое нужно забирать». Игра состоится 12 октября. Онлайн трансляция Украины – Босния и Герцеговина.



Андрей Усмонов