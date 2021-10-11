Игрок Боснии и Герцеговины: «Украина хорошая команда, но мы собираемся победить»
Забарный: «Легко и просто мы очки не отдадим. Свое нужно забирать»
Защитник – о предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной
11 октября 15:56
Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Илья Забарный высказался УАФ о предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.
«Победа – это очень важно для команды. Это позитивный настрой на следующую игру. У финнов очень хорошие нападающие, они создавали нам немало проблем. Было трудно с ними играть.
Всегда, когда забиваешь быстрый гол, соперник вынужден идти вперед и открывать зоны. Мы этим воспользовались, когда забили второй мяч.
Босния и Герцеговина – очень хорошая команда. Они также победили. Будем давать бой. Легко и просто мы свои очки не отдадим. Свое нужно забирать».
Игра состоится 12 октября.
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