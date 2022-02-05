Тренер «Динамо» U-19: «Потеряли лидеров, но подойдем к «Депортиво» в полной готовности»
Забарный: «Левски» играл агрессивно, не выбивал мяч просто так и накрывал нас»
Защитник «Динамо» объяснил причину упученной победы над болгарским клубом
05 февраля 20:31
Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Илья Забарный подвел итоги контрольных матчей с «Чукаричками» (3:2) и против «Левски» (1:1).
Каждый матч по-своему важен и полезен. Например, «Левски» играл более агрессивно, их игроки не выбивали мяч просто так и накрывали нас агрессивно, оказываясь без мяча. Что этот матч, что предыдущие выдались очень хорошими. Соперники были в хорошей форме, ведь у них скоро начинаются официальные матчи.
Чувствовалось, что мы играли на фоне усталости, а они уже набрали ту форму, которая им нужна для возобновления сезона. Считаю, что мы провели хорошие матчи. Есть, над чем подумать, проанализировав эти игры.
Мы здесь уже готовились к сезону в прошлом году. Хорошее поле, которое сохраняется, не рвется, несмотря на дожди. Тренироваться здесь комфортно. К тому же мы – единственная команда, которая на этом поле тренируется. Отель тоже хороший, есть все удобства для восстановления после тренировок.
Ранее ассистент главного тренера Огнен Вукоевич рассказал, что не устраивает штаб Мирчи Луческу в игре «Динамо».
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