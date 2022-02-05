Забарный: «Левски» играл агрессивно, не выбивал мяч просто так и накрывал нас»

Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Илья Забарный подвел итоги контрольных матчей с «Чукаричками» (3:2) и против «Левски» (1:1).

Чувствовалось, что мы играли на фоне усталости, а они уже набрали ту форму, которая им нужна для возобновления сезона. Считаю, что мы провели хорошие матчи. Есть, над чем подумать, проанализировав эти игры.

Мы здесь уже готовились к сезону в прошлом году. Хорошее поле, которое сохраняется, не рвется, несмотря на дожди. Тренироваться здесь комфортно. К тому же мы – единственная команда, которая на этом поле тренируется. Отель тоже хороший, есть все удобства для восстановления после тренировок.