Забарный: «Лично я и хотел, чтобы нам попалась сильная группа с топ-клубами»

Киевлян ждут матчи с серьезными соперниками

Илья Забарный / фото - ФК Динамо

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украина Илья Забарный прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ, где его команде выпало сыграть с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой»:

«Нам попалась очень хорошая, сильная группа. Это будет отличный шанс проявить себя, постараться показать всему миру, что мы можем бороться на этом уровне. Надеюсь, у нас все получится. Будем готовиться к групповому этапу, настраиваться на матчи с этими командами».

С «Барселоной» вы уже встречались в прошлом сезоне. Возможно, хотелось другого соперника для разнообразия?

«Может быть, и хорошо, что нам снова попалась «Барселона», ведь это одна из лучших команд в мире. Возможно, кому-то и хотелось встретиться с новыми командами, с которыми мы еще не играли, но как по мне, с «Барселоной» можно играть хоть каждый год, а то и чаще. Эмоции от таких встреч только положительные».

К новому сезону Лиги чемпионов команда подойдет уже более подготовленной, с большим багажом опыта?

«Думаю, да, ведь за прошедший год у нас уже накопился опыт игр с соперниками такого уровня. Многие ребята представляли национальную сборную на Евро-2020, где также были игры высочайшего уровня. Думаю, в этом сезоне в ЛЧ мы будем чувствовать себя уже увереннее».

«Динамо» снова встретится с командой Романа Яремчука, на этот раз «Бенфикой». Это также будет интересное противостояние?

«Конечно, это будет очень интересная встреча. «Бенфика» - тоже хорошая, сильная команда, но в матчах с ней мы обязаны хорошо себя проявить».

Обсуждали ли в команде кто кого хотел бы в соперники перед жеребьевкой?

«Обсуждали, причем мнения и предпочтения были разные. Кто-то хотел соперников послабее, кто-то – наоборот, самых сильных. Получилось то, что получилось».

А какими были твои предпочтения?

«Лично я и хотел, чтобы нам попалась сильная группа, хотелось сыграть с топ-клубами. Так и получилось, так что я доволен группой, ведь нам попались такие соперники, каких я и хотел».

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу также прокомментировал жребий сказав, что даже без Лионеля Месси «Барселона» остается грозным соперником.

Напомним, «Шахтер» тоже узнал своих соперников по группе.