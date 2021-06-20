Забарный: «Луческу открыл мне дорогу во взрослый футбол, благодаря ему я играю на Евро»

Илья Забарный / фото - УАФ

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказало влиянии тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу на его карьеру. 18-летний киевлянин поблагодарил наставника за предоставленный шанс. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Потом получилось дебютировать в сборной. Это сумасшедший путь за столь короткий промежуток времени. Честно говоря, до сих пор не верится.

Это заслуга Луческу, в первую очередь. Он увидел меня и открыл дорогу во взрослый футбол. Он дал шанс, которым я воспользовался. Дальше он помогал мне, вел, подсказывал. Поэтому то, что я играю на Евро – его заслуга».