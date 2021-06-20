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Забарный: «Луческу открыл мне дорогу во взрослый футбол, благодаря ему я играю на Евро»
Защитник поделился мнением о наставнике киевлян
15:44
Илья Забарный / фото - УАФ
Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказало влиянии тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу на его карьеру. 18-летний киевлянин поблагодарил наставника за предоставленный шанс. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.
«Если бы мне год назад сказали, что я буду играть в Лиге чемпионов и на Евро-2020 – в жизни не поверил бы. Просто повезло, что дебютировал в «Динамо» и стал основным футболистов.
Потом получилось дебютировать в сборной. Это сумасшедший путь за столь короткий промежуток времени. Честно говоря, до сих пор не верится.
Это заслуга Луческу, в первую очередь. Он увидел меня и открыл дорогу во взрослый футбол. Он дал шанс, которым я воспользовался. Дальше он помогал мне, вел, подсказывал. Поэтому то, что я играю на Евро – его заслуга».
Ранее Забарный поделился настроем на игру против Австрии.Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 21 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00
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