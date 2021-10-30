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Забарный: «Мариуполь» незаслуженно находится на последнем месте»

Защитник «Динамо» – о матче 13-го тура УХЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
30 октября 18:49
Забарный: «Мариуполь» незаслуженно находится на последнем месте»
Илья Забарный / фото - ФК Динамо

Центральный защитник киевского «Динамо» Илья Забарный высказался о результатах матча 13-го тура УПЛ, в котором его команда победила «Мариуполь» (3:2).

Мирча Луческу не был доволен вторым таймом в исполнении команды в кубковом матче против «Мариуполя», концовка сегодняшнего поединка также вышла нервной...

Да, как сказал Мистер, мы провели второй тайм кубковой игры не очень хорошо. Сегодня выходили на поле совсем с другим настроем, понимая, что матч будет тяжелым. Думаю, главное, что взяли сегодня три очка.

«Мариуполь» идет на последнем месте в чемпионате, но дал бой и мог забить даже больше двух мячей. Сегодня на первый план вышел настрой, а не класс?

Мне кажется, «Мариуполь» незаслуженно находится на последнем месте. Это хорошая команда. Возможно, они много пропускают из-за нехватки опыта, и поэтому у них дела в чемпионате идут не наилучшим образом. Но не сказал бы, что игра этой команды заслуживает последней позиции. Мы должны были не проиграть соперникам в желании. Мы не реализовывали свои моменты, и вследствие этого получали контратаки на свои ворота, и «Мариуполь» имел шансы нам забить.

Сегодня Сидорчуку аплодировали даже местные болельщики. В чем секрет его «пушки», он отрабатывает на тренировках дальние удары?

Не скажу, что Сергей отрабатывает удары дополнительно. Его голы – это были игровые моменты, можно сказать, что он добыл сегодня три очка для команды. Поздравляю его.

Двойной выезд в Мариуполь, дальше – матчи с «Барселоной» и «Ворсклой», претендующей на еврокубки. Это самый сложный отрезок в осенней части чемпионата?

Мы уже привыкли к такому ритму, ведь и в прошлом году играли в аналогичном графике. Ничего сложного в этом нет. Будем также продолжать готовиться и настраиваться на игры.

Такой график как-то сказывается на тренировочном процессе и восстановлении?

Нет, у нас все по плану – восстановление, предыгровая тренировка, игра. Думаю, все уже привыкли к такому ритму, у нас все хорошо.

Напомним, Сидорчук также высказался об этом матче.

Источник: Пресс-служба ФК Динамо Михаил Рыбак
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