Забарный: «Лично я и хотел, чтобы нам попалась сильная группа с топ-клубами»
Забарный: «Мы должны вернуть должок Казахстану»
Команда Петракова сыграет с оппонентов в отборе на ЧМ-2022
17:56
Илья Забарный / Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Илья Забарный высказался о грядущем матче с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
— К Казахстану будем готовиться с двойной мотивацией. Вернуть должок за первый матч.
— Времени не так много, игра уже в среду, поэтому важно восстановиться. Насколько ты устал после чемпионата?
— Как обычно провели день восстановления после игры.
Буквально завтра-послезавтра восстановлюсь, как и все, и будем готовы
Казахстан примет Украину в среду, 1-го сентября.
Комментарии 0