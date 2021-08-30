Забарный: «Мы должны вернуть должок Казахстану»

Илья Забарный / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Илья Забарный высказался о грядущем матче с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

— Времени не так много, игра уже в среду, поэтому важно восстановиться. Насколько ты устал после чемпионата?

— Как обычно провели день восстановления после игры.

Буквально завтра-послезавтра восстановлюсь, как и все, и будем готовы