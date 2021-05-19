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Забарный назвал форварда, против которого играть сложнее всего
Защитник «Динамо» выделил игрока «Ювентуса»
19 мая 20:37
Илья Забарный / Фото: Динамо Киев от Шурика
Центральный защитник «Динамо» Илья Забарный в шоу «ОТДУШИВДУШУ» назвал форварда, против которого ему было играть сложнее всего.
«С Моратой. Однозначно. Он хорошо корпусом прикрывал, открывался. Такой резкий. Я только посмотрел на него, а он уже убежал от меня. С ним было очень сложно»
Ранее Забарный высказался о возможности сыграть на Евро-2020.
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