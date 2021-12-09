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Забарный: «Не делал Яремчуку поблажек в борьбе, на поле друзей нет»

Украинский форвард «Бенфики» отплатил забитым мячом
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:58
Забарный: «Не делал Яремчуку поблажек в борьбе, на поле друзей нет»
Забарный борется с Яремчуком / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Илья Забарный высказался по поводу поражения в заключительном матче текущего сезона еврокубков против «Бенфики» (0:2). Также центрбек рассказал о противостоянии с форвардом соперника Романом Яремчуком.

Главный тренер сказал, что основной итог нынешней Лиги чемпионов – это опыт, который получили молодые футболисты, в том числе и ты…

Соглашусь с Мистером, что такие матчи, как в Лиге чемпионов, – это огромный опыт. Наш внутренний чемпионат очень отличается от поединков такого уровня. Нам, молодым игрокам, важно здесь набираться как можно больше опыта.

«Альянц Арена», «Камп Ноу», «Да Луш»... Насколько местные болельщики мешают командам соперников?

На самом деле, очень хорошо, что болельщики наконец-то вернулись на трибуны. Когда я начинал выступать в первой команде, то приходилось играть без зрителей, и это было тяжело психологически, ведь футболисты не привыкли к такому. Присутствие болельщиков – это очень важно и большой плюс.

«Динамо» в шутку называют суеверной командой. Возможно, стоит провести какой-нибудь обряд, ведь нам катастрофически не везет в каждом матче?

Да нет, думаю, это просто стечение обстоятельств. Надеюсь, в будущем удача будет на нашей стороне.

Сегодня забил Яремчук – коренной динамовец, с которым вы играете в сборной, дружите…

На поле друзей нет. Каждый футболист выходит на поле и пытается принести пользу своей команде и помочь партнерам.

То есть, сегодня друг против друга вы играли жестко?

В меру, пытались в пределах правил, лично я не делал никаких поблажек.

Несмотря на поражение, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отметил, что киевляне доминировали на поле.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Бенфика Илья Забарный

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