Забарный: «Не сказал бы, что поражение от «Вильярреала» – катастрофа»

Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал для пресс-службы клуба поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).

Старались, отдавались до конца. Будем делать выводы. Луческу нас поддержал, сказал, что ничего страшного, это Лига Европы. Готовимся к «Заре».

Это не правда, что кубок и чемпионат для нас более приоритетны. Для нас важны, как чемпионат, так и Лига Европы. Не делим игры на важные и не важных. Каждый матч имеет значение.

Сможем ли психологически восстановиться к «Заре»? Конечно. Думаю, восстановимся физически и эмоционально. Важно правильно подготовиться к игре.