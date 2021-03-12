Эмери: «Мы знали, что игра против «Динамо» не будет для нас легкой прогулкой»
Забарный: «Не сказал бы, что поражение от «Вильярреала» – катастрофа»
Юный защитник «Динамо» рассказал о том, что Луческу поддержал команду после матча
Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал для пресс-службы клуба поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).
Не сказал бы, что это катастрофа. Не повезло, я так скажу. В принципе, игра была равной. Не хватало завершения ближе к воротам соперника. Просто, не удавалось забить. Надеемся на реванш.На послематчевой пресс-конференции вингер «Динамо» Виктор Цыганков отметил, что команда не реализовала свои моменты и допустила две результативные ошибки.
Старались, отдавались до конца. Будем делать выводы. Луческу нас поддержал, сказал, что ничего страшного, это Лига Европы. Готовимся к «Заре».
Это не правда, что кубок и чемпионат для нас более приоритетны. Для нас важны, как чемпионат, так и Лига Европы. Не делим игры на важные и не важных. Каждый матч имеет значение.
Сможем ли психологически восстановиться к «Заре»? Конечно. Думаю, восстановимся физически и эмоционально. Важно правильно подготовиться к игре.
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