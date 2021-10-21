Альба: «Здорово играли в первом тайме с «Динамо»
Забарный объяснил, почему против «Барселоны» с Месси было играть проще
«Динамо» Луческу пока только уступает каталонскому гранду
14:58
Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал в интервью SportArena поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1). Также центрбек сравнил каталонцев с Лионелем Месси и без него.
Игра по-своему была тяжелой. Чуть-чуть другая по сравнению с «Баварией». Но тоже было тяжеловато.
Раньше при выходе из обороны в атаку было легче за счет того, что Месси – не любитель прессинговать. А сейчас было очень сложно в первом тайме, ведь они на нас сильное давление производили.
У них в первом тайме в нападении играл Люк де Йонг. Из-за чего испанцы больше подавали. За счет этого где-то и была острота. В принципе, мы почти справились, если не считать момента, с которого забил Пике. Это футбол. Надо двигаться дальше.
Ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением по поводу игры.
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