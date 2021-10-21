Забарный объяснил, почему против «Барселоны» с Месси было играть проще

Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал в интервью SportArena поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1). Также центрбек сравнил каталонцев с Лионелем Месси и без него.

Раньше при выходе из обороны в атаку было легче за счет того, что Месси – не любитель прессинговать. А сейчас было очень сложно в первом тайме, ведь они на нас сильное давление производили.

У них в первом тайме в нападении играл Люк де Йонг. Из-за чего испанцы больше подавали. За счет этого где-то и была острота. В принципе, мы почти справились, если не считать момента, с которого забил Пике. Это футбол. Надо двигаться дальше.