Забарный: «Подсказки Шевченко очень помогают»

Илья Забарный / фото - FootBoom

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный рассказал официальному сайту UEFA, какую помощь оказывает главный тренер Андрей Шевченко молодым игрокам:

Когда ты только набираешься опыта, нужно все впитывать максимально. Так получилось, что у меня и в «Динамо», и здесь в сборной есть возможность учиться у специалистов очень высокого уровня».