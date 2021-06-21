Сегодня Украина сыграет третий матч на Евро-2020
Забарный: «Подсказки Шевченко очень помогают»
Тренер всегда рядом с командой
Илья Забарный / фото - FootBoom
Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный рассказал официальному сайту UEFA, какую помощь оказывает главный тренер Андрей Шевченко молодым игрокам:
«Андрей Николаевич – очень хороший специалист. Очень много подсказывает, помогает. Так как я еще не слишком опытный футболист, мне очень нужна эта помощь. С профессиональной точки зрения его подсказки очень помогают.
Когда ты только набираешься опыта, нужно все впитывать максимально. Так получилось, что у меня и в «Динамо», и здесь в сборной есть возможность учиться у специалистов очень высокого уровня».
Сегодня Забарный в составе национальной команды выйдет на матч с Австрией, что бы побороться за путевку в плей-офф Евро-2020.
Видео трансляция матча Украина – Австрия. Начало игры в 19:00.
Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.
Напомним, Забарный рассказал, благодаря кому играет на чемпионате Европы.
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