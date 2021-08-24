Забарный попал в топ-20 футболистов мира по одному из рейтингов

18-летний защитник стал основным в «Динамо»

Илья Забарный / Фото: Динамо Киев от Шурика

18-летний защитник «Динамо» Илья Забарный попал в топ-20 футболистов мира, которые получили больше всех опыта официальных матчей в возрасте до 20 лет. Рейтинг составил портал CIES Observatory.

Отметим, что Забарный занимает 20-е место в списке. Он получил 50 баллов опыта из 100 возможных. В рейтинге учитывались только матчи 2021-го года, у Забарного таких 30 в нынешнем году.

1-е место в этом рейтинге занимает Педри из «Барселоны».

Ранее стало известно, что один из защитников «Динамо» интересен «Ростову».