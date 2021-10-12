Забарный попросил болельщиков «дать жару» на «Арене Львов»

Сборная Украины проведет важнейший матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины

Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник сборной Украины Илья Забарный обратился в эфире YouTube-канала «vZbirna» к болельщикам в преддверии матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится уже сегодня, 12 октября, на «Арене Львов».

Чего жду от атмосферы на «Арене Львов»? Это моя первая игра за сборную во Львове при зрителях. Надеюсь на поддержку болельщиков. Дайте жару!

За игрой отбора на ЧМ-2022 можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.