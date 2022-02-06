«Динамо» на сборе в Турции сыграет против одноклубников
Забарный признался, что подделывал оценки в школе
Юный защитник «Динамо» выпустился лишь несколько лет назад
Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев
19-летний защитник «Динамо» Илья Забарный в интервью пресс-службе клуба вспомнил свои школьные годы.
Домашние задания делал. Наверное, математика у меня была самым нелюбимым предметом. У меня потом завуч его вел. Не хотелось на него ходить. Самый любимый выделить не смогу. Для меня все нормальные.
Вырывал ли страницы из дневника? Каждый так делал. Думаю, родители об этом знают. В табеле оценки не подделывал. А в дневнике это нормально – где-то двоечку закрасить или единичку доставить.
Ранее Забарный рассказал, как перенес коронавирус.
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