Забарный: «Против нескольких игроков «Вильярреала» играл в сборной Украины»

Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Илья Забарный рассказал о будущем противостоянии с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится уже сегодня в Киеве.

Что касается моей первой реакции на жеребьевку, то она была спокойной. Не могу сказать, что хотел бы получить в соперники какую-то другую команду. На этом этапе все возможные для нас варианты были достаточно сложными. О «Вильярреале» могу сказать, что это очень хорошая команда, я рад, что мы сыграем против них, ведь это хороший шанс проверить себя на фоне соперника достаточно высокого уровня.

Хорошо, что первый матч с «Вильярреалом» пройдет в Киеве?

По большому счету, для нас не имеет значения, где играть сначала, ведь в любом случае матчи пройдут и дома, и на выезде, поэтому, какая разница, где начинать - нужно выходить на поле, показывать хорошую качественную игру и добиваться результата. Но если говорить обо мне лично, то, по моему мнению, лучше было бы сыграть первый матч на выезде.

Следили за матчами «Вильярреала»?

У них есть в составе несколько футболистов, против которых я играл в составе сборной Украины. Могу сказать, что у соперника исполнители высокого уровня, ведь их чемпионат намного сильнее нашего.

«Вильярреал» идет на 7-м месте в турнирной таблице и не побеждал уже восемь матчей подряд. Сейчас не лучший период у нашего соперника?

Думаю, основной акцент они делают на еврокубки, поэтому их выступления в чемпионате Испании – это не показатель. Возможно, им просто где-то не повезло. Уверен, в матчах Лиги Европы они будут демонстрировать совсем другую игру, пытаться выжимать максимум, и нам следует быть к этому готовыми.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Вильярреал» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.