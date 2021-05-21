Забарный рассказал, что Луческу не нравилось в Цитаишвили

Георгий Цитаишвили / Фото: Динамомания

Защитник «Динамо» Илья Забарный в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал, почему Мирча Луческу решил отправить Георгия Цитаишвили в аренду.

Луческу давал ему шанс, Гио выходил и играл на себя. Он много раз говорил, что на себя играет, но это и понятно – ты выходишь на 15 минут, что еще делать – надо показать себя.

Бывало, что он одного игрока обыгрывал, а на втором терял мяч, и из-за этого контратаки были. Это Луческу не нравилось».