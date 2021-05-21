«Признаюсь, я тоже не думал, что смогут достичь такого результата с «Динамо». Луческу раскрыл секрет успеха киевлян в этом сезоне
Забарный рассказал, что Луческу не нравилось в Цитаишвили
Вингер был отправлен в аренду в «Ворсклу»
Георгий Цитаишвили / Фото: Динамомания
Защитник «Динамо» Илья Забарный в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал, почему Мирча Луческу решил отправить Георгия Цитаишвили в аренду.
«Может, сильное давление со всех сторон. Нападающему нужно выходить и давать результат – забивать, цепляться за мячи. А у Гио раз не получилось, два не получилось – уверенность потерял, и уже сложно вернуться.
Луческу давал ему шанс, Гио выходил и играл на себя. Он много раз говорил, что на себя играет, но это и понятно – ты выходишь на 15 минут, что еще делать – надо показать себя.
Бывало, что он одного игрока обыгрывал, а на втором терял мяч, и из-за этого контратаки были. Это Луческу не нравилось».
Напомним, Цитаишвили вернется в «Динамо» летом.
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