Забарный: «С Нидерландами могли забить на последних минутах»

Защитник сборной Украины предположил, чего команде не хватило в стартовом матче на Евро-2020

Илья Забарный / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями после стартового матча на Евро-2020 против Нидерландов (2:3). Слова 18-летнего игрока передает пресс-служба УАФ.

На последних минутах матча в Амстердаме, возможно, вам помешал недостаток концентрации, нехватка опыта? Чего не хватило, чтобы достичь положительного результата?

Прежде всего, хочу сказать, что это футбол, и может случиться что угодно. Да, возможно, нам не хватило концентрации, но это игровой момент. Мы могли и забить на последних минутах.

Пришлось слышать о конфликте в раздевалке между Ярмоленко и Марлосом, имело ли это место?

Никакого конфликта не было, в раздевалке все было хорошо. Я не знаю, кто это придумал.

Что вы можете сказать по поводу Романа Яремчука, как охарактеризуете этого игрока?

Роман – замечательный человек. Я недавно с ним познакомился. Как нападающий он мне тоже импонирует, хорошо цепляется за мяч, классно действует впереди.

Что вам сказал Мирча Луческу перед Евро-2020, давал какие-то советы?

Особенного он ничего не говорил – просто пожелал удачи. Также Мирча Луческу пообещал, что приедет поддержать нашу команду.

Сборная Нидерландов действовала в три центральных защитника. Насколько вам удобно играть против соперника, который действует по следующей схеме?

Для нас не имеет особого значения, три или четыре защитника у соперника. Тренерский штаб подстраивается и дает нам указания, как действовать против конкретного оппонента. Вчера все знали, как нам действовать, кто против кого играет, никаких сложностей в связи с этим у нас не было.

Тебе всего 18 лет, год назад ты дебютировал в «Динамо», в сборной. Но ты очень спокойно и невозмутимо выглядишь на поле. Может, это только так кажется?

Спасибо за похвалу. Волнения на самом деле, это должно быть у всех, и у меня в том числе. Но когда выхожу на поле, эмоции утихают, и я играю со спокойной головой.

Если бы год назад тебе сказали, что ты будешь играть на Евро-2020 в основном составе сборной Украины, ты бы поверил?

Как в это год назад можно было поверить? Наверное, нет.

Забарный стал самым молодым игроком в истории сборной Украины на Евро.