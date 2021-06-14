Забарный: «Спокойно вели игру, максимально готовы к Евро»
Забарный стал лучшим игроком Украины в матче с Нидерландами по единоборствам и перехватам
Илья был лидером в обороне
Илья Забарный / Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Илья Забарный в матче против Нидерландов (2:3) показал лучшие показатели в команде в плане выигранных единоборств и перехватов.
Забарный с Нидерландами выиграл 11 единоборств и совершил 11 перехватов.
В плане подборов лучшим в сборной Украины стал Виталий Миколенко – 8 подборов.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский похвалил национальную сборную за матч против Нидерландов.
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