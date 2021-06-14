Матч против Нидерландов стал юбилейным для Зинченко за сборную
Забарный стал самым молодым игроком в истории сборной Украины на Евро
Также защитник вошел в десятку самых юных дебютантов турнира
21:09
Илья Забарный / Фото - УАФ
Сборная Украины упустила ничью в стартовом поединке на Евро-2020 против Нидерландов (2:3). В стартовом составе команды вышел Илья Забарный.
Футболист сыграл за «сине-желтых» в возрасте 18 лет и 285 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком сборной Украины, выступавшим на чемпионатах Европы.
По данному показателю защитник почти на год опередил Александра Зинченко (19 лет и 180 дней). Более того, он вошел в десятку самых молодых футболистов в истории Евро среди всех сборных.
Забарный также стал лучшим игроком Украины в матче с Нидерландами по единоборствам и перехватам.