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Забарный стал самым молодым игроком в истории сборной Украины на Евро

Также защитник вошел в десятку самых юных дебютантов турнира
Футбол Сборная Украины
21:09
Забарный стал самым молодым игроком в истории сборной Украины на Евро
Илья Забарный / Фото - УАФ

Сборная Украины упустила ничью в стартовом поединке на Евро-2020 против Нидерландов (2:3). В стартовом составе команды вышел Илья Забарный.

Футболист сыграл за «сине-желтых» в возрасте 18 лет и 285 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком сборной Украины, выступавшим на чемпионатах Европы.

По данному показателю защитник почти на год опередил Александра Зинченко (19 лет и 180 дней). Более того, он вошел в десятку самых молодых футболистов в истории Евро среди всех сборных.

Забарный также стал лучшим игроком Украины в матче с Нидерландами по единоборствам и перехватам.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Нидерланды - Украина Илья Забарный сборная Нидерландов (футбол)

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