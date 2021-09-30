Забарный: «Судья по ошибке назначил пенальти в наши ворота»

Мюнхенцы вышли вперед в дебюте поединка

Илья Забарный / фото - ФК Динамо

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный прокомментировал для клубного Youtube-канала разгром от «Баварии» (0:5) во второй игре группового этапа ЛЧ:

«Конечно, обидно за поражение и пропущенные голы. Мы пропускали очень серьезные контратаки – это наши ошибки. Мы теряли мяч, плохо возвращались в оборону и давали сопернику выйти в хорошие контратаки, которые они и завершали. На таком уровне одна ошибка приводит к пропущенному мячу. Тут очень важно не терять мяч. Сложно играть против лучших, но я считаю, что и мы должны были лучше сыграть».

Как повлиял назначенный пенальти в ворота «Динамо» на 12-й минуте на план на игру?

«Там ничего страшного не было. Судья, по-моему, по ошибке поставил пенальти. Я так понял, они даже VAR не смотрели. Там был фол, но это футбол – ничего страшного. Думаю, пенальти никак не повлиял, ведь мы и дальше также хорошо оборонялись, играли и старались выйти в контратаки. Мы по ходу игры старались держать позиционную оборону и, думаю, если бы не те ошибки, которые мы допустили, пропустив контратаки, все было бы намного лучше».

Если вспоминать игру в атаке, то удар де Пены – тот позитив, на который следует ориентироваться?

«Конечно, это приятно. Мы могли там забивать, но были и другие хорошие моменты, и предпосылки к ним. Может, где-то спешили и ошибались, но я думаю, что с каждой игрой мы должны только прибавлять в лучшую сторону и делать выводы над ошибками. Нужно двигаться дальше – жизнь продолжается. Ничего страшного. Все прекрасно все понимают, ведь у нас был очень сложный соперник. Нужно просто пережить эту игру и сделать хороши выводы. Нужно двигаться дальше. У нас впереди очень серьезные игры, тот же поединок с «Шахтером». Нужно выходить на него и давать им бой».

За всю игру киевляне нанесли лишь 6 ударов по воротам Мануэля Нойера, из которых только два пришлись в створ. В то время как у немецкой команды 22 попытки поразить ворота, из которых 8 – точные.

Левандовски открыл счет с пенальти на самом старте поединка, но эта игра запомнилась для него и по другим причинам. В матче с «Динамо» поляк установил исторический рекорд.