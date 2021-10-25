Забарный: «Возможно, «Днепр-1» устал после первого тайма»

Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Илья Забарный поделился в эфире ПРОФУТБОЛ Digital мнением о причинах добытой победы во втором тайме матча 12-го тура украинской Премьер-диги против «Днепра-1» (2:0).

Что изменилось после перерыва? Возможно, соперник устал. К тому же, мы провели замены, ребята, которые вышли, добавили. Это командная игра, каждый кто выходит у нас на замену, только добавляет. Это положительная черта нашей команды.

Кендзера в центре защиты? Томаш – надежный, хороший центральный защитник. Мне комфортно играть с ним в паре, думаю, ему тоже.

Претензия ко мне от Бущана? Да это обычный игровой момент, что-то не получилось. Эмоции в футболе – это нормально.