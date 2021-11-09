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Забарный: «Все хорошо, думаю, будет. Настроение боевое»

Илья отметил хорошее настроение команды после первой тренировки на сборе

Футбол Сборная Украины
19:59
Забарный: «Все хорошо, думаю, будет. Настроение боевое»
Илья Забарный / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Илья Забарный в интервью YouTube-каналу vZbirna рассказал о фотосессии после прибытия в национальную команду и о настроении после первой тренировки.

О фотосессии.

«Фотосессии очень часто бывают. Это нужно, как мне кажется, для медиа. Это важно.

Я не любитель пофоткаться, воспринимаю это, как должное. Когда устаешь – это бывает лишним».

О настроении после первой тренировки.

«В принципе, хорошее. Все соскучились. Готовимся только побеждать. Все хорошо, думаю, будет. Настроение боевое».

Напомним, 11 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Болгарии.

 

Карен Агабекян
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