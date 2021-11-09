Забарный: «Мариуполь» незаслуженно находится на последнем месте»
Забарный: «Все хорошо, думаю, будет. Настроение боевое»
Илья отметил хорошее настроение команды после первой тренировки на сборе
19:59
Илья Забарный / Фото: УАФ
Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Илья Забарный в интервью YouTube-каналу vZbirna
рассказал о фотосессии после прибытия в национальную команду и о настроении после первой тренировки.
О фотосессии.
«Фотосессии очень часто бывают. Это нужно, как мне кажется, для медиа. Это важно.
Я не любитель пофоткаться, воспринимаю это, как должное. Когда устаешь – это бывает лишним».
О настроении после первой тренировки.
«В принципе, хорошее. Все соскучились. Готовимся только побеждать. Все хорошо, думаю, будет. Настроение боевое».
Напомним, 11 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Болгарии.
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