Что будет с матчем Украины? Босния и Герцеговина находится на пороге войны
Забарный: «Вся подготовка идет к нашему главному матчу с боснийцами»
Украинскую команду ждет важнейший матч осени
14:25
Илья Забарный / фото - УАФ
Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился с официальным сайтом УАФ ожиданиями от грядущих матчей национальной команды:
«Вся подготовка идет к нашему главному матчу с боснийцами. Но и с болгарами будет не такой простой для нас матч. Все понимают, что выходят играть за сборную.
Важно не быть расслабленным на поле. Думаю, что через эту игру будем готовиться к сборной Боснии и моделировать - может быть, какую-то тактическую схему.
Хочется, чтобы болельщики пришли и поддержали нас, потому что не каждый день сборная Украины играет в Одессе. Мы им только скажем спасибо за это».
«Сине-желтые» сыграю контрольный матч с болгарами уже завтра, 11-го ноября в 19:30.
А важнейший матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины запланирован на 16-е ноября. Но игру могут перенести из-за угрозы военного конфликта в балканской стране.
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