Забарный: «Вся подготовка идет к нашему главному матчу с боснийцами»

Илья Забарный / фото - УАФ

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился с официальным сайтом УАФ ожиданиями от грядущих матчей национальной команды:

Важно не быть расслабленным на поле. Думаю, что через эту игру будем готовиться к сборной Боснии и моделировать - может быть, какую-то тактическую схему.

Хочется, чтобы болельщики пришли и поддержали нас, потому что не каждый день сборная Украины играет в Одессе. Мы им только скажем спасибо за это».