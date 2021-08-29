Забил не за ту львовскую команду. Защитник «Львова» автоголом принес победу «Руху»
В матче шестого тура УПЛ на «Львов-арене» сошлись соседи по городу и стадиону «Рух» и «Львов».
Номинальные хозяева открыли счет только во втором тайме. На 66 минуте защитник гостей Ренан помог мячу оказаться в ворота своей команды и вывел «Рух» вперед.
В добавленное время второго тайма красную карточку получил нападающий «Руха» Ярослав Карабин.
Смена главного тренера не помогла «Львову». У гостей лишь 2 очка в шести матчах. «Рух» же набрал свой седьмой пункт в таблице.
«Рух» – «Львов» 1:0
Голы: Ренан, 66 (автогол)
«Рух»: Панькив, Климчук, Гагун, Белый, Мартынюк, Карасюк, Мысык, Притула (Кухарук, 86), Кузик (Бойчук, 57), Федорчук, Борячук (Карабин, 86).
«Львов»: Ильющенков, Романчук (Крушинский, 81), Бусько, Махмутович, Якимец, Брикнер (Алваро, 69), Политыло, Грисьо (Семенив, 59), Чирьяк (Довгий, 69), Ныч (Ренан Абнер, 60), Ньярко.
Предупреждения: Борячук (27), Махмутович (27), Романчук (48), Ньярко (58), Белый (78).
Удаления: Карабин, 90+5
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