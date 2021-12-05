Забил шедевр и отправился отдыхать. Малиновский пропустит следующий матч Серии А

Украинец заработал свой пятый «горчичник» в сезоне

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

В матче 16-го тура Серии А «Аталанта» в феерическом матче обыграла «Наполи» (3:2).

Украинский полузащитник «богини» Руслан Малиновский фирменным пушечным ударом с левой открыл счет в игре, чем внес свой вклад в победу бергамасков.

Также в этой встрече хавбек получил желтую карточку, которая стала для него пятой в этом розыгрыше итальянского первенства.

Таким образом, украинец буде отбывать одноматчевую дисквалификацию и пропустит матч 17-го тура против «Вероны».

Но Малиновский сможет помочь своей команде в среду, 8-го декабря в матче ЛЧ с «Вилььяреалом», где будет решаться судьба путевки в плей-офф.

В текущем сезоне Малиновский за 19 матчей в футболке бергамасков забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Напомним, в матче с «Наполи» Малиновский стал лучшим игроком встречи.