Забитцер: «Хотим играть, как против Украины»
Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Австрии Марсель Забитцер прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Евро-2020 против Италии. Слова хавбека приводит официальный сайт UEFA.
«Мы хотим играть так, как против Украины. У нас многие футболисты способны демонстрировать такой футбол: оказывать высокий прессинг, смело идти в отбор, но многое, конечно, зависит от оппонента.
У нас свои сильные стороны, свои качества. Если будем фокусироваться на том, в чем хороши сами, сможем доставить проблемы сопернику. Мы понимаем, что итальянцы — фавориты и будут больше владеть мячом, но мы постараемся показать себя с лучшей стороны и пройти дальше».
Обыграв Украину австрийцы вышли на Италию в 1/8 чемпионата Европы. В то время как украинцы получили не такого сильного, но не менее опасного соперника – сборную Швеции.
Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк 29 июля.
Напомним, одноклубник Забитцера и лидер сборной Швеции Эмиль Форсберг назвал Украину удачным жребием.