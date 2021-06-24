Забитцер: «Хотим играть, как против Украины»

Марсель Забитцер / фото - Eurosport

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Австрии Марсель Забитцер прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Евро-2020 против Италии. Слова хавбека приводит официальный сайт UEFA.

У нас свои сильные стороны, свои качества. Если будем фокусироваться на том, в чем хороши сами, сможем доставить проблемы сопернику. Мы понимаем, что итальянцы — фавориты и будут больше владеть мячом, но мы постараемся показать себя с лучшей стороны и пройти дальше».