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Забрал на себя роль Зинченко? Зубков исполнил песню известного российского рэпера на ужине сборной Украины

Партнеры по команде поддержали игрока «Ференцвароша»
Футбол Сборная Украины
08:07
Забрал на себя роль Зинченко? Зубков исполнил песню известного российского рэпера на ужине сборной Украины
Александр Зубков / Фото: УАФ

Продолжаем так называемую рубрику «Будни сборной Украины». Вингер команды Александр Зубков решил забрать на себя роль певца Александра Зинченко, и исполнил песню известного российского рэпера L'One - Мне нужен лишь мяч. Как Вы оцените выступление игрока?

Окончательная заявка сборной Украины на Евро-2020.
Петр Приходько
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Александр Зубков

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