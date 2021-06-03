Зубков: «Смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко»
Забрал на себя роль Зинченко? Зубков исполнил песню известного российского рэпера на ужине сборной Украины
Партнеры по команде поддержали игрока «Ференцвароша»
08:07
Александр Зубков / Фото: УАФ
Продолжаем так называемую рубрику «Будни сборной Украины». Вингер команды Александр Зубков решил забрать на себя роль певца Александра Зинченко, и исполнил песню известного российского рэпера L'One - Мне нужен лишь мяч. Как Вы оцените выступление игрока?Окончательная заявка сборной Украины на Евро-2020.
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