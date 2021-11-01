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«Зачем вы играете в футбол? Не мучайте его, поменяйтесь с «Металлистом». Вацко жестко раскритиковал два клуба УПЛ

Досталось «Руху» и «Ингульцу»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:23
«Зачем вы играете в футбол? Не мучайте его, поменяйтесь с «Металлистом». Вацко жестко раскритиковал два клуба УПЛ
Виктор Вацко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский комментатор Виктор Вацко в эфире программы «Великий футбол» раскритиковал игру «Руха» и «Ингульца» в нынешнем сезоне УПЛ.

- Кучук благодарил свою команду после матча.

– Я очень сильно удивлен. За любой матч надо благодарить команду, если там не 0:6. «Рух» играл дома против более-менее равного соперника. Играет перед собственными болельщиками, на трибунах дети из академии клуба. И что они видят?

Игроки должны хотеть выходить на поле, играть за эту команду, создавать моменты, забивать голы. А «Рух» за матч бьет 1 раз по воротам соперника, со штрафного. А главный тренер выходит и говорит: «Спасибо команде, я доволен игрой».

Кучук сказал, что его футболисты пробежали 13-14 километров в кубковом матче с «Зарей» (0:2), но у него 8 изменений в стартовом составе. Только Белый сегодня играл среди тех, кто много пробежал в матче с луганским клубом.

А как тогда в Англии играют через 2 дня на 3-й? «Шахтер» и «Динамо», как вы выживаете? Вы же каждую неделю играете или в еврокубках, или за сборную. Вы – не люди. Что вы такое? «Заря» отыграла 120 минут против «Руха» в Кубке, а потом забила 6 «Металлисту 1925». Как вы могли?

«Рух» играл дома против равных себе, ни хрена не смог создать в атаке и доволен своей игрой. Зачем вы играете в футбол? Не мучайте футбол, отзаявитесь, поменяетесь с кем-то. И «Ингулец» тоже – они тоже довольны. Поменяйтесь с «Металлистом»


В 13-м туре УПЛ «Рух» сыграл вничью с «Александрией» (0:0), а «Ингулец» – против «Вереса» (0:0).

Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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Теги

Виктор Вацко Рух Ингулец

Комментарии 2

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1 ноября 2021г. 09:06
Демагогія. Мені тут бачиться рука Ярославського. Як без нього було спокійно в українському футболі. Тепер переводимо подих і нормально живемо без Коломойського. І на тобі - новий монстр з'явився...
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1 ноября 2021г. 13:37
Чуєшь, монстр! Якщо це футбол то ти испанский льотчик!
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